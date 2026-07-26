पानी के लिए तरसाएगा AI? आंध्र-ठाणे में डेटा सेंटर के खिलाफ प्रदर्शन

कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये डेटा सेंटर स्थानीय पानी और बिजली संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, खासकर सूखे के दौरान। इनसे आस-पास के जंगलों और वन्यजीवों को भी खतरा पैदा हो सकता है।

ठाणे में लोग अमेजन के इस दावे से संतुष्ट नहीं हैं कि उनके कूलिंग सिस्टम से पीने के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकारियों और कंपनियों से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच, लोग मांग कर रहे हैं कि स्थानीय संसाधनों और खेती को बचाने के लिए आगे बढ़ने से पहले इन प्रोजेक्ट्स की कड़ी जांच की जाए।