सोनिया गांधी के संस्मरण को लेकर पेंग्विन ने नकारा विवाद, अब इस तारीख को आएगा 'बिलॉन्गिंग'

पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया के साथ बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के प्रकाशक अल्फ्रेड ए. नॉपफ ने यह पुष्टि कर दी है कि सोनिया गांधी का संस्मरण 10 नवंबर को वही प्रकाशित करेंगे।

यह किताब सोनिया गांधी के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालेगी। इसमें युद्ध के बाद के इटली में उनके बड़े होने से लेकर राजीव गांधी से शादी के बाद भारतीय राजनीति में कदम रखने और इंदिरा गांधी से उनके जुड़ाव तक की बातें शामिल होंगी।