दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों में अब नहीं होगा पैलेट गन और इलेक्ट्रिक शॉक बैटन का इस्तेमाल

न्यूज18 के अनुसार, एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि यह आदेश RAF की महानिरीक्षक (IG) सीमा धुंडिया की अध्यक्षता में 22 जुलाई को आयोजित एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के बाद दिए गए हैं। उस बैठक में RAF के 30 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।

IG धुंडिया ने जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान बल के प्रदर्शन पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया है। इस बैठक के बाद कुल 26 सुधारात्मक उपाय लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।