पत्रकार पायल मेहता का आकस्मिक निधन, प्रधानमंत्री बोले- खोई एक समर्पित आवाज

पायल मेहता के अचानक निधन से कई राजनीतिक नेता हैरान रह गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन को 'अपूरणीय क्षति' बताया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को याद आया कि संसद के सत्रों के दौरान वे सुबह से देर रात तक मौजूद रहती थीं।

अश्विनी वैष्णव और हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई अन्य नेताओं ने भी रिपोर्टिंग के प्रति उनके समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा की खूब प्रशंसा की।