पत्रकार पायल मेहता का आकस्मिक निधन, प्रधानमंत्री बोले- खोई एक समर्पित आवाज
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46 साल की पायल मेहता, जो संसद, सरकार और भाजपा से जुड़ी खबरें कवर करने वाली एक जानी-मानी पत्रकार थीं, का मुंबई में अचानक निधन हो गया है। उन्हें एक मेहनती और जमीनी पत्रकार के तौर पर जाना जाता था।
उनकी रिपोर्टिंग में राष्ट्रीय मुद्दों की गहरी समझ साफ झलकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए उनकी इसी खूबी का जिक्र किया।
अमित शाह ने उनके निधन को बताया अपूरणीय क्षति
पायल मेहता के अचानक निधन से कई राजनीतिक नेता हैरान रह गए। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन को 'अपूरणीय क्षति' बताया, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को याद आया कि संसद के सत्रों के दौरान वे सुबह से देर रात तक मौजूद रहती थीं।
अश्विनी वैष्णव और हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई अन्य नेताओं ने भी रिपोर्टिंग के प्रति उनके समर्पण और सकारात्मक ऊर्जा की खूब प्रशंसा की।