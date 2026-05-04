दिल्ली में चालान चुनौती: कोर्ट जाने से पहले चुकाएं आधा जुर्माना, वरना 45 दिन बाद फंसेगी गाड़ी!

दिल्ली में डिजिटल चालान की 45 दिन की विंडो

यह पूरा सिस्टम डिजिटल है, और आपको ऑनलाइन जुर्माना भरने या चुनौती देने के लिए 45 दिन मिलते हैं। अगर आप यह समय सीमा चूक जाते हैं, तो चालान अपने आप मान्य हो जाता है, और फिर पैसा भरने के लिए 30 दिन मिलते हैं।

अगर इस दौरान भी भुगतान नहीं होता, तो 15 दिन का और समय दिया जाता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों को 'गंभीर अपराधी' मानकर उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है, इसलिए अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखना बहुत जरुरी है ताकि आपको सही समय पर अलर्ट मिलते रहें।