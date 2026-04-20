सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका: जमानत पर रोक, 'पासपोर्ट' विवाद में अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में नई चुनौती!
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कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जालसाजी और मानहानि के एक मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज करवाया है। दरअसल, खेड़ा ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया था कि रिनिकी भुयान शर्मा के पास कई पासपोर्ट हैं, जिसके बाद यह शिकायत दर्ज हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत पर रोक लगाई
पहले पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे जमानत के लिए असम में ही अर्जी दें। पुलिस अब इस मामले में हैदराबाद और दिल्ली में भी कार्रवाई कर रही है। यह मामला अभी भी सुलझा नहीं है और इसका कोई स्पष्ट अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।