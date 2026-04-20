सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका: जमानत पर रोक, 'पासपोर्ट' विवाद में अब गुवाहाटी हाई कोर्ट में नई चुनौती!

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत पर रोक लगाई

पहले पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे जमानत के लिए असम में ही अर्जी दें। पुलिस अब इस मामले में हैदराबाद और दिल्ली में भी कार्रवाई कर रही है। यह मामला अभी भी सुलझा नहीं है और इसका कोई स्पष्ट अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।