पोर्ट ब्लेयर से उड़े पवन हंस हेलीकॉप्टर की समुद्र में क्रैश लैडिंग, सवार थे 7 लोग

Feb 24, 2026



भारत सरकार के पवन हंस हेलीकॉप्टर की मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर के पास आपातकालीन स्थिति में क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर ने 7 लोगों को लेकर सुबह साढ़े 9 बजे पोर्ट ब्लेयर से उड़ान भरी थी, तभी कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद उसे समुद्र में उतारा गया। हेलीकॉप्टर में दो चालक दल के सदस्य और 5 यात्री शामिल थे। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।