पटना में NEET आक्रोश: छात्रों पर वाटर कैनन का हमला, AK-47 से फायरिंग के दावों से उबाल

पिछले महीने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर पटना में छात्र और युवा संगठन एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), अखिल भारतीय छात्र संघ (AISF) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) जैसे संगठनों के झंडे लिए ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास से लगभग 2 किलोमीटर पहले पुलिस बैरिकेड्स पर रोक दिए गए। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।