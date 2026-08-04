पटना में NEET आक्रोश: छात्रों पर वाटर कैनन का हमला, AK-47 से फायरिंग के दावों से उबाल
पिछले महीने NEET पेपर लीक विवाद को लेकर पटना में छात्र और युवा संगठन एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), अखिल भारतीय छात्र संघ (AISF) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) जैसे संगठनों के झंडे लिए ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास से लगभग 2 किलोमीटर पहले पुलिस बैरिकेड्स पर रोक दिए गए। इस दौरान भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।
छात्रों की रिहाई और आपराधिक मामले वापस लेने की मांग
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पिछले प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर दर्ज आपराधिक मामले वापस लिए जाएं। पिछले महीने करीब 600 छात्रों और युवाओं को हिरासत में लिया गया था। इनमें से नाबालिगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी अभी तक जेल में ही हैं। सरकार ने इन पर से आरोप वापस लेने का वादा किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
पप्पू यादव प्रदर्शन में शामिल
इस प्रदर्शन में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जैसे नेता भी शामिल हुए। उधर, पिछले महीने हुए प्रदर्शनों में पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की खबरों को लेकर प्रदर्शनकारियों में अब भी गुस्सा है। इनमें यह दावा भी शामिल है कि एक पुलिसकर्मी ने AK-47 राइफल से छात्रों पर गोली चलाई थी। इस दावे ने न्याय की उनकी मांग को और भी मजबूत कर दिया है।