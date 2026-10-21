पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगा 47 साल पुराना जमीन का मुआवजा

जस्टिस खातिम रजा ने मीरा कुमार की दिवंगत मां इंद्राणी देवी के नाम पर जमीन के रिकॉर्ड फिर से बहाल कर दिए। उन्होंने रजिस्टर्ड बैनामे (बिक्री विलेख) के जरिए उनकी मिल्कियत की पुष्टि की।

न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि जिला कलेक्टर ने भूमि सुधार कानूनों का गलत इस्तेमाल किया और यह भी स्पष्ट किया कि केवल सर्वे के रिकॉर्ड से यह तय नहीं होता कि जमीन का असली मालिक कौन है। चूंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि यह संपत्ति कभी राज्य को हस्तांतरित की गई थी, इसलिए अब मौजूदा कानून के तहत मीरा कुमार आधिकारिक रूप से उचित मुआवजे की हकदार हैं।