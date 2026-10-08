इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस के बावजूद घूमते दिखे यात्री, वीडियो वायरल
थाईलैंड के क्राबी से नई दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट का हाल ही का एक वीडियो गलत वजहों से खूब वायरल हो रहा है। इसमें कई यात्री गलियारों में खड़े होकर बातचीत करते और खाना बांटते दिख रहे हैं, जबकि टर्बुलेंस के कारण सीट बेल्ट का सिग्नल ऑन था।
केबिन क्रू बार-बार यात्रियों से सीट पर बैठने को कह रहा था, लेकिन कुछ लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे।
वीडियो पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
इस क्लिप पर इंटरनेट पर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं दीं, जिसमें कई लोगों ने सुरक्षा के बुनियादी नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए। यह वीडियो पोस्ट करने वाली नीरज प्रियंका चौधरी ने साफ किया कि उनका मकसद यात्रियों के खाना खाने का वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि सुरक्षा निर्देशों को नजरअंदाज करने का मामला दिखाना था।
इस घटना के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि विमान में हर किसी की सुरक्षा के लिए केबिन क्रू के निर्देशों को मानना कितना जरूरी है।