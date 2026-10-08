इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस के बावजूद घूमते दिखे यात्री, वीडियो वायरल

इस क्लिप पर इंटरनेट पर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं दीं, जिसमें कई लोगों ने सुरक्षा के बुनियादी नियमों की अनदेखी पर सवाल उठाए। यह वीडियो पोस्ट करने वाली नीरज प्रियंका चौधरी ने साफ किया कि उनका मकसद यात्रियों के खाना खाने का वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि सुरक्षा निर्देशों को नजरअंदाज करने का मामला दिखाना था।

इस घटना के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि विमान में हर किसी की सुरक्षा के लिए केबिन क्रू के निर्देशों को मानना कितना जरूरी है।