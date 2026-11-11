गुवाहाटी के पास पैसेंजर ट्रेन के इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित

NFR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी केके शर्मा ने कहा, "सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तुरंत एक वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। NFR के महाप्रबंधक और रेलवे के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इन कामों की देखरेख के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।"