चलते विमान से कूदा यात्री, हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप! वजह जान चौंक जाएंगे

यात्री ने क्यों खोला आपातकालीन दरवाजा?

सामने आई जानकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान उस यात्री को 2 बार उल्टी हुई थी। इसी वजह से अधिकारियों को आशंका है कि शायद उसने तबीयत ठीक न लगने की वजह से ऐसा किया होगा। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह सब कैसे हुआ। वहीं, हवाई अड्डा प्रबंधन ने भी विमानन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के इस मामले की जांच शुरू कर दी है।