यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर लगाया मारपीट का आरोप, एयरलाइन ने दी प्रतिक्रिया

लेखन भारत शर्मा 12:32 pm Dec 20, 202512:32 pm

क्या है खबर?

स्पाइसजेट के एक यात्री ने आरोप लगाया कि जब उसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा बोर्डिंग लाइन तोड़ने पर आपत्ति जताई तो पायलट ने उस पर हमला कर दिया। यात्री अंकित दीवान ने एक्स पर खून से लथपथ चेहरे पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने बताया कि उनकी 7 वर्षीय बेटी ने हमले को देखा और वह इससे सदमे में है। यह घटना दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर हुई। इस पर अब एयरलाइन ने भी प्रतिक्रिया दी है।