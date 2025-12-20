LOADING...
यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर लगाया मारपीट का आरोप, एयरलाइन ने दी प्रतिक्रिया
Dec 20, 2025
क्या है खबर?

स्पाइसजेट के एक यात्री ने आरोप लगाया कि जब उसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा बोर्डिंग लाइन तोड़ने पर आपत्ति जताई तो पायलट ने उस पर हमला कर दिया। यात्री अंकित दीवान ने एक्स पर खून से लथपथ चेहरे पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने बताया कि उनकी 7 वर्षीय बेटी ने हमले को देखा और वह इससे सदमे में है। यह घटना दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर हुई। इस पर अब एयरलाइन ने भी प्रतिक्रिया दी है।

घटना

क्या है पूरी घटना?

दीवान ने एक्स पर लिखा, 'मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा जांच के लिए कर्मचारियों के उपयोग वाली कतार में लगने को कहा गया था क्योंकि मैं एक शिशु को स्ट्रोलर में लेकर यात्रा कर रहा था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़कर आगे बढ़ रहा था। जब मैंने इसका विरोध किया तो कैप्टन वीरेंद्र ने गुस्से में बदतमीजी की और मुझ पर शारीरिक हमला कर दिया। इससे मैं लहूलुहान हो गया। मेरी कमीज पर दिख रहा खून मेरा ही है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें यात्री की पोस्ट

प्रतिक्रिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्या दी प्रतिक्रिया?

इस मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने लिखा, 'हम इस तरह के व्यवहार की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। जांच लंबित रहने तक संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया गया है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।' एयरलाइन ने आगे लिखा, 'एयर इंडिया एक्सप्रेस आचरण और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखती है और अपने कर्मचारियों के जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।'

