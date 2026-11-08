परविंदर झोटा हत्याकांड की होगी CBI जांच, अधिकारी भी निलंबित; जनाक्रोश के आगे झुकी सरकार
पंजाब के जाने-माने नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पंजाब में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे और राजनीतिक हंगामा भी मचा था।
अब उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मानसा लाया गया है। चंडीगढ़ के PGIMER में उनका पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद अब उनके पैतृक गांव के चक्करियां रोड पर स्थित खेतों में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
पंजाब सरकार ने अधिकारियों को किया सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा ने अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उनकी मौत के बाद जनता के भारी विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया।
इसके बाद सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की CBI जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि झोटा के नाम पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा, घटना में घायल हुए लोगों को सरकार मुआवजा देगी। परविंदर सिंह झोटा के सम्मान में उनकी एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी।