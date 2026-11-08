परविंदर झोटा हत्याकांड की होगी CBI जांच, अधिकारी भी निलंबित; जनाक्रोश के आगे झुकी सरकार

परविंदर सिंह झोटा ने अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उनकी मौत के बाद जनता के भारी विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर कार्रवाई का दबाव बनाया।

इसके बाद सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और इस पूरे मामले की CBI जांच के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि झोटा के नाम पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा, घटना में घायल हुए लोगों को सरकार मुआवजा देगी। परविंदर सिंह झोटा के सम्मान में उनकी एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी।