गुजरात: वीडियो कॉल पर 23 लाख रुपये ठगने की थी तैयारी, महिला ने बचाई पड़ोसियों की जमापूंजी
गुजरात के मानिनगर में एक महिला ने अपने बुजुर्ग पड़ोसियों को 23 लाख रुपये के एक शातिर फोन स्कैम का शिकार होने से बचा लिया। 21 अप्रैल को पारुल देसाई ने तुरंत कदम उठाया, जब ठगों ने एक वीडियो कॉल के जरिए इस बुजुर्ग जोड़े पर दबाव डालकर उनकी पूरी जमा-पूंजी हड़पने की कोशिश की।
पारुल देसाई ने वीडियो कॉल स्कैम को पहचाना
ठगों ने उन बुजुर्गों को फोन कर 'कानूनी झंझट से बचने' के लिए पैसे की मांग की थी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर बुजुर्ग दंपति की बेटी ने तुरंत पारुल से संपर्क किया। पारुल तत्काल उनके घर पहुंची और उन्होंने देखा कि वीडियो कॉल चल रही थी। इसके बाद वह उस जोड़े को लेकर मानिनगर पुलिस स्टेशन गईं, जहां पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला एक फर्जीवाड़ा था। पारुल के इस सूझबूझ भरे कदम से न केवल उनके पड़ोसी ठगी का शिकार होने से बचे, बल्कि स्थानीय पुलिस ने भी उनकी सराहना की।
मानिनगर पुलिस ने बुजुर्गों के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप शुरू किया
मानिनगर पुलिस ने बुजुर्गों को इस तरह की ठगी से बचाने के लिए एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के जरिए उन्हें ठगी या सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए तत्काल मदद मिल पाएगी। जो भी बुजुर्ग इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वे पुलिस निरीक्षक जेपी जडेजा से 909-949-9799 पर संपर्क कर सकते हैं। इससे उन्हें आपस में जुड़े रहने और खुद को सुरक्षित रखने में काफी मदद मिलेगी।