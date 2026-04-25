गुजरात: वीडियो कॉल पर 23 लाख रुपये ठगने की थी तैयारी, महिला ने बचाई पड़ोसियों की जमापूंजी

पारुल देसाई ने वीडियो कॉल स्कैम को पहचाना

ठगों ने उन बुजुर्गों को फोन कर 'कानूनी झंझट से बचने' के लिए पैसे की मांग की थी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर बुजुर्ग दंपति की बेटी ने तुरंत पारुल से संपर्क किया। पारुल तत्काल उनके घर पहुंची और उन्होंने देखा कि वीडियो कॉल चल रही थी। इसके बाद वह उस जोड़े को लेकर मानिनगर पुलिस स्टेशन गईं, जहां पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला एक फर्जीवाड़ा था। पारुल के इस सूझबूझ भरे कदम से न केवल उनके पड़ोसी ठगी का शिकार होने से बचे, बल्कि स्थानीय पुलिस ने भी उनकी सराहना की।