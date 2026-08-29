दिल्ली में कब मिलेगी गर्मी से मुक्ति? IMD ने बताई राहत की तारीख
शनिवार को दिल्ली ने आंशिक रूप से बादलों के साथ दिन की शुरुआत की। लंबे समय से चली आ रही उमस भरी गर्मी से यह थोड़ी राहत लेकर आया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि इस पूरे हफ्ते मौसम सूखा रहेगा, इसलिए आपको अपनी छतरी घर पर ही छोड़ने की सलाह दी जाती है। आज अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
दिल्ली में अगस्त तक सूखा रहेगा, सितंबर में मिलेगी ठंडक
आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी आसमान में बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगस्त के अंत तक तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द ही घूमता रहेगा। लेकिन 1 सितंबर से मौसम में थोड़ी नरमी आने लगेगी। तब अधिकतम तापमान गिरकर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और रातें भी थोड़ी ताजगी भरी महसूस होंगी, जिनमें पारा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 2 और 3 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है, जिससे यह साफ है कि यह कुछ समय का सूखा दौर ही रहेगा।