दिल्ली में कब मिलेगी गर्मी से मुक्ति? IMD ने बताई राहत की तारीख

आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी आसमान में बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगस्त के अंत तक तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस के इर्द-गिर्द ही घूमता रहेगा। लेकिन 1 सितंबर से मौसम में थोड़ी नरमी आने लगेगी। तब अधिकतम तापमान गिरकर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और रातें भी थोड़ी ताजगी भरी महसूस होंगी, जिनमें पारा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 2 और 3 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने अभी तक कोई चेतावनी जारी नहीं की है, जिससे यह साफ है कि यह कुछ समय का सूखा दौर ही रहेगा।