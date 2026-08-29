प्रयागराज: स्वामीनारायण मंदिर का हिस्सा ढहा, कोई हताहत नहीं

अधिकारियों का कहना है कि बीते कई हफ्तों से हो रही लगातार भारी बारिश और मंदिर के बगल में चल रहे निर्माण कार्य ने इस हादसे में बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल, मंदिर के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश के पानी से लगातार भरता जा रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो गई होगी। अब अधिकारी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई।