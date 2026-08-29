प्रयागराज: स्वामीनारायण मंदिर का हिस्सा ढहा, कोई हताहत नहीं
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शुक्रवार देर रात प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का 3 मंजिला हिस्सा भरभराकर गिर गया। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबराकर बाहर निकल आए। गनीमत यह रही कि ढहने वाला यह हिस्सा, जो दर्शनार्थियों के लिए बनी एक धर्मशाला थी, घटना के समय पूरी तरह खाली था। इसी कारण कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।
अधिकारियों के मुताबिक भारी बारिश और निर्माण कार्य
अधिकारियों का कहना है कि बीते कई हफ्तों से हो रही लगातार भारी बारिश और मंदिर के बगल में चल रहे निर्माण कार्य ने इस हादसे में बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल, मंदिर के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश के पानी से लगातार भरता जा रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से मंदिर की नींव कमजोर हो गई होगी। अब अधिकारी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई।