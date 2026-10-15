पंजाब के मोहाली में सड़कें ठप, जनजीवन अस्त-व्यस्त; आखिर क्यों?
गुरुवार को मोहाली में परमिंदर सिंह झोटा के समर्थकों ने खूब ट्रैफिक जाम कर दिया।
परमिंदर सिंह झोटा एक ड्रग विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनकी हाल ही में हत्या हो गई थी। उनके समर्थक इस हत्या की CBI जांच की मांग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने सुबह से शाम तक शहर की कई मुख्य सड़कें बंद रखीं। इस बंद के कारण कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे।
खरड़ बस स्टैंड और निज्जर हाईवे जैसे मुख्य रास्ते पूरी तरह ठप पड़ गए थे।
मोहाली में बसें रुकीं, दुकानें भी बंद
सार्वजनिक परिवहन पर इस बंद का बहुत असर दिखा। CTU बसें और ऑटो-रिक्शा सुबह से ही रुक गए थे। इसकी वजह से गिलको से अपने घर जाने वाली नीलम जैसी कई सवारियां बीच रास्ते में ही फंस गईं।
मोहाली और आस-पास के कस्बों की दुकानें भी बंद रहीं। पुलिस की तरफ से जाम के बारे में कोई साफ जानकारी न मिलने से कई ड्राइवर परेशान दिखे। उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ा और बहुत उलझन हुई।
अब पुलिस ने ट्रैफिक को संभालने और यात्रियों की मदद करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।