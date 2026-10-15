पंजाब के मोहाली में सड़कें ठप, जनजीवन अस्त-व्यस्त; आखिर क्यों?

सार्वजनिक परिवहन पर इस बंद का बहुत असर दिखा। CTU बसें और ऑटो-रिक्शा सुबह से ही रुक गए थे। इसकी वजह से गिलको से अपने घर जाने वाली नीलम जैसी कई सवारियां बीच रास्ते में ही फंस गईं।

मोहाली और आस-पास के कस्बों की दुकानें भी बंद रहीं। पुलिस की तरफ से जाम के बारे में कोई साफ जानकारी न मिलने से कई ड्राइवर परेशान दिखे। उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ा और बहुत उलझन हुई।

अब पुलिस ने ट्रैफिक को संभालने और यात्रियों की मदद करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।