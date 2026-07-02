NEET UG अब ऑनलाइन मोड में? संसदीय समिति ने दिया सुझाव

NTA ने कहा- अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं व्यावहारिक नहीं

पहले MBBS, आयुष और नर्सिंग कोर्सों के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं कराने की बात भी उठी थी, लेकिन NTA का कहना है कि यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में एडमिशन NEET के स्कोर पर ही होता है। समिति ने यह भी जोर देकर कहा कि पूरी तरह डिजिटल होने से पहले देश के हर कोने में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी छात्र इसकी वजह से पीछे न रह जाए। इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही लेगा, जिसका मकसद इस प्रक्रिया को छात्रों के लिए ज्यादा निष्पक्ष और तनाव-मुक्त बनाना है।