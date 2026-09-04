बेटे की मौत पर न्याय की आस: मुख्यमंत्री का काफिला रोकने दौड़े माता-पिता, हिरासत में लिए गए
गुरुवार को चेन्नई में, पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले एक युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के माता-पिता को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के काफिले को रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से मदद पाने की उम्मीद में वे सचिवालय के पास उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। अपने बेटे की मौत के बाद से यह परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है।
वीडियो में पिता को काफिले की तरफ भागते हुए दिखाया गया
सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता एक रेलिंग फांदकर काफिले की तरफ भागे और उनके ठीक पीछे उनकी पत्नी भी दौड़ रही थीं। हालांकि, मुख्यमंत्री की गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तुरंत उन्हें रोक लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अधिकारियों ने बताया कि जब मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा था, उस वक्त माता-पिता सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए थे।