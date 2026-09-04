बेटे की मौत पर न्याय की आस: मुख्यमंत्री का काफिला रोकने दौड़े माता-पिता, हिरासत में लिए गए

गुरुवार को चेन्नई में, पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले एक युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के माता-पिता को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के काफिले को रोकने की कोशिश की। मुख्यमंत्री से मदद पाने की उम्मीद में वे सचिवालय के पास उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। अपने बेटे की मौत के बाद से यह परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है।