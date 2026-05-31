पैरालंपिक एथलीट की हत्या से सनसनी: क्वालिफिकेशन विवाद में साथी खिलाड़ी ने ली जान, आरोपी गिरफ्तार

यश खटीक पर गोली मारने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, चिराग और यश दोनों ही दृष्टिबाधित एथलीट थे और साथ में प्रैक्टिस करते थे। खटीक ने पूछताछ में बताया कि क्वालिफिकेशन को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। उसने यह भी बताया कि चिराग ने उसके डॉक्यूमेंट्स पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उसका सलेक्शन कैंसिल हो गया था। इसी बात से गुस्सा होकर यश ने चिराग को गोली मार दी।