तेलंगाना में उर्दू विवाद: प्रिंसिपल पर हमला, अब स्टाफ पर भी दर्ज हुई FIR

पुलिस ने हमलावरों और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किए

स्कूल ने किसी भी छात्र को मजबूर करने के आरोपों को खारिज किया है। प्रिंसिपल खान ने साफ किया कि उर्दू केवल 2 दिनों के लिए और सिर्फ शुरुआती जानकारी देने के मकसद से पढ़ाई गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ अभिभावकों के कहने पर ही ऐसा किया गया था। उनका कहना था कि स्कूल में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कुछ भाजपा नेता भी शामिल हैं। इसके साथ ही बिना अनुमति के पढ़ाई कराने के आरोप में प्रिंसिपल खान के स्टाफ सदस्यों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं।