तेलंगाना में उर्दू विवाद: प्रिंसिपल पर हमला, अब स्टाफ पर भी दर्ज हुई FIR
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पेरकिट गांव में भारत चंद्र हाई स्कूल के प्रिंसिपल आमिर खान पर एक दक्षिणपंथी समूह ने हमला कर दिया। यह घटना तब हुई, जब आरोप लगे कि स्कूल में गैर-मुस्लिम छात्रों को उर्दू पढ़ाई जा रही है। कुछ अभिभावकों ने दावा किया कि हिंदी की कक्षाओं को हटाकर उर्दू शुरू कर दी गई है और बच्चों को इस्लामिक प्रार्थनाएं करने पर मजबूर किया जा रहा है। इन आरोपों से लोगों में काफी गुस्सा पनपा, जिसके बाद प्रिंसिपल पर हमला कर दिया गया।
पुलिस ने हमलावरों और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किए
स्कूल ने किसी भी छात्र को मजबूर करने के आरोपों को खारिज किया है। प्रिंसिपल खान ने साफ किया कि उर्दू केवल 2 दिनों के लिए और सिर्फ शुरुआती जानकारी देने के मकसद से पढ़ाई गई थी। उन्होंने बताया कि कुछ अभिभावकों के कहने पर ही ऐसा किया गया था। उनका कहना था कि स्कूल में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिनमें कुछ भाजपा नेता भी शामिल हैं। इसके साथ ही बिना अनुमति के पढ़ाई कराने के आरोप में प्रिंसिपल खान के स्टाफ सदस्यों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं।