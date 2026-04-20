प्रीत विहार में पार्किंग विवाद का खूनी अंत: पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर की हत्या देश Apr 20, 2026

सोमवार सुबह ईस्ट दिल्ली के प्रीत विहार में एक मामूली पार्किंग विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। इस विवाद में 34 साल के पंकज नय्यर, जो नोएडा से अपने भाई से मिलने आए थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हमला उनके पड़ोसी गौरव शर्मा ने किया। झगड़ा तब शुरू हुआ जब गौरव शर्मा ने अपनी फोर्ट्यूनर गाड़ी गलत जगह पर खड़ी कर दी। उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी और उनकी बी एम डब्ल्यू पहले से ही खड़ी थी। पार्किंग को लेकर हुए इस मामूली विवाद ने देखते ही देखते इतना गंभीर रूप ले लिया कि गोली चल गई।