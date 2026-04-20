प्रीत विहार में पार्किंग विवाद का खूनी अंत: पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर की हत्या
सोमवार सुबह ईस्ट दिल्ली के प्रीत विहार में एक मामूली पार्किंग विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। इस विवाद में 34 साल के पंकज नय्यर, जो नोएडा से अपने भाई से मिलने आए थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हमला उनके पड़ोसी गौरव शर्मा ने किया। झगड़ा तब शुरू हुआ जब गौरव शर्मा ने अपनी फोर्ट्यूनर गाड़ी गलत जगह पर खड़ी कर दी। उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी करने की जगह थी और उनकी बी एम डब्ल्यू पहले से ही खड़ी थी। पार्किंग को लेकर हुए इस मामूली विवाद ने देखते ही देखते इतना गंभीर रूप ले लिया कि गोली चल गई।
पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज की
पुलिस को गोली चलने की सूचना सुबह करीब 2:22 बजे मिली। पंकज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। घटना के बाद गौरव शर्मा और उसके साथी मौके से भाग गए। पुलिस ने बी एन एस और आर्म्स एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।