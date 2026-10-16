हरियाणा का 8 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा, शख्स ने बचाई जान

हरियाणा के पानीपत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सड़क पर चलते हुए एक 8 साल का बच्चा अचानक एक खुले नाले में गिर गया। गनीमत यह रही कि पास से गुजर रहे एक शख्स की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे-समझे तुरंत नाले में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लिया।

यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे को बचाने की इस दिलेरी ने पानीपत में सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।