हरियाणा का 8 साल का बच्चा खुले नाले में गिरा, शख्स ने बचाई जान
हरियाणा के पानीपत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सड़क पर चलते हुए एक 8 साल का बच्चा अचानक एक खुले नाले में गिर गया। गनीमत यह रही कि पास से गुजर रहे एक शख्स की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे-समझे तुरंत नाले में छलांग लगा दी और बच्चे को बाहर निकाल लिया।
यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बच्चे को बचाने की इस दिलेरी ने पानीपत में सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा इंतजामों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
खुले नालों के बार-बार हादसों के बाद सुरक्षा की मांग तेज हुई
दरअसल, यह इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने भी इसी जगह पर एक महिला खुले नाले में गिर गई थी। शहर में कई जगहों पर नाले खुले पड़े हैं और बारिश के बाद कीचड़ भरी सड़कें इनकी पहचान बन गई हैं। ऐसे में यह पूरा इलाका लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो गया है।
स्थानीय लोग अब प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को टाला जा सके।