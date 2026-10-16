ट्रेन की AC बर्थ पर 'पान की दुकान'? वायरल वीडियो देख फूटा यात्रियों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पान विक्रेता मुंबई से छत्तीसगढ़ जा रही 3AC कोच की निचली बर्थ पर बैठा दिख रहा है। वह विक्रेता एक कपड़े को बिछाकर उस पर अपनी पान की दुकान का इंतजाम करके 25 पान तैयार कर रहा था। इस घटना ने यात्रियों और सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा और खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसे विक्रेताओं को ट्रेन के अंदर अपना कारोबार चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।