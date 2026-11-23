मसूद मलिक इस फोरम के लिए पुराना किला पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। इस फोरम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मलिक ने बताया कि कैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान अलग-अलग देशों को एक-दूसरे के करीब ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक-के-बाद-एक राजनीतिक बातचीत से ज्यादा खुली समूह चर्चाएं पसंद हैं। हालांकि, खबरों में यह भी बताया गया था कि वे ताजमहल और निजामुद्दीन जैसे कुछ और ऐतिहासिक स्थलों पर जाना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाईं।