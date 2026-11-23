पाकिस्तान के मंत्री दिल्ली में कुतुब मीनार घूमे, बोले- सीधी बातचीत नहीं
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इस हफ्ते दिल्ली में थे। वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभ्यतागत संवाद मंच में हिस्सा लेने आए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन मलिक और उनकी पत्नी ने दिल्ली में कुतुब मीनार और शहर की कुछ अन्य ऐतिहासिक जगहों को देखने का समय जरूर निकाला।
मसूद मलिक को समूह चर्चा ज्यादा पसंद है
मसूद मलिक इस फोरम के लिए पुराना किला पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। इस फोरम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मलिक ने बताया कि कैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान अलग-अलग देशों को एक-दूसरे के करीब ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें एक-के-बाद-एक राजनीतिक बातचीत से ज्यादा खुली समूह चर्चाएं पसंद हैं। हालांकि, खबरों में यह भी बताया गया था कि वे ताजमहल और निजामुद्दीन जैसे कुछ और ऐतिहासिक स्थलों पर जाना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाईं।