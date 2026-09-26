UN में भारत बोला- पाकिस्तान का आतंकवाद न उसे और न दुनिया को फायदा पहुंचाएगा

गहलोत ने कहा, "आज पाकिस्तानी प्रतिनिधि की अजीब बातें सुनीं। यह घटना 9/11 आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाने के ठीक 2 हफ्ते बाद हुई। इसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सेना की अकादमी के पास रह रहा था, जिसके प्रति आज पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने इतना सम्मान दिखाया। पाकिस्तानी लोग जिसे खुद 'फॉर्म 47 सरकार' कहते हैं, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान दिन में सुरक्षा की बात करता है और रात में आतंकवाद को अंजाम देता है।"