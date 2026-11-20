SCO बैठक में आए पाकिस्तानी मंत्री मलिक को ताजमहल देखने जाने की नहीं मिली अनुमति

SCO बैठक में आए पाकिस्तानी मंत्री मलिक देखना चाहते थे ताजमहल, केंद्र ने नहीं दी अनुमति

लेखन गजेंद्र 07:01 pm Nov 20, 202607:01 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के जलवायु पर्यावरण मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के लिए दिल्ली आए हैं, लेकिन उनको अन्य जगह जाने की अनुमति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि मलिक ने आगरा का ताजमहल और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरकार ने उनको सिर्फ SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में शामिल होने का वीजा दिया है। बता दें, मलिक के पहले के बयान को लेकर भारत में लोग नाराज हैं।