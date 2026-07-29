स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में ISI समर्थित पेट्रोल बम हमलों की योजना का खुलासा

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में ISI समर्थित पेट्रोल बम हमलों की योजना का खुलासा- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 12:15 pm Jul 29, 202612:15 pm

क्या है खबर?

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) हमले की योजना बना रही है, जिसमें पेट्रोल बम को एक प्रमुख नए हथियार के रूप में उभारा जा रहा है। यह जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब 26 जुलाई को तड़के 2 बदमाशों ने संगरूर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके थे। हालांकि, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश बताई है।