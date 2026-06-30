पाकिस्तान ने भारत पर लगाया 'जल आतंकवाद' का आरोप, सिंधु जल संधि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी
भारत के साथ चल रहे अपने सिंधु जल संधि विवाद को पाकिस्तान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। मंगलवार को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असिम मुनीर जैसे बड़े नेता मुलाकात करेंगे। यहां वे अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। उनका मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान की खेती और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है।
पाकिस्तान ने भारत के कदम को 'जल आतंकवाद' बताया
पाकिस्तान के नेता भारत के इस कदम को 'जल आतंकवाद' बता रहे हैं। उनका कहना है कि वे संधि की बहाली के लिए लड़ेंगे। अपने देश में आर्थिक तंगी और जल परियोजनाओं में आ रही मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना जारी रखेगा। उसे उम्मीद है कि इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर खींचेगा और उसे मदद मिलेगी, भले ही उसे अपने देश में राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ रहा हो।