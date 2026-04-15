जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का नया दांव; अफगान युद्ध के अनुभवी आतंकी उतारे, सेना की चुनौती बढ़ी!
अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अफगानिस्तान के युद्ध दिग्गजों को भेज रहा है। इन लड़ाकों को कठिन लड़ाइयों का अनुभव है और वे इलाके के मुश्किल रास्तों से भी वाकिफ हैं। इसी वजह से भारतीय सुरक्षा बलों के लिए चुनौती काफी बढ़ गई है। रणनीति में हुआ यह बदलाव एक चिंताजनक संकेत है, जिससे स्थानीय सुरक्षा पर नया दबाव बन गया है।
भारतीय सेना ने अफगानिस्तान से जुड़े आतंकियों को किया बेअसर
हाल ही में, भारतीय सेना ने कई अफगानिस्तान से जुड़े आतंकियों को बेअसर किया है। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का आदिल भी शामिल था, जिसे 18 महीने तक फरार रहने के बाद मार गिराया गया। असद उर रहमान और फरमानुल्लाह जैसे दूसरे आतंकी भी हाल के ऑपरेशंस में ढेर हुए हैं। यह रुझान बताता है कि पाकिस्तानी संगठन अब स्थानीय लोगों को भर्ती करने के बजाय लड़ाई में माहिर युद्ध दिग्गजों को चुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आतंकवाद-विरोधी अभियान सभी के लिए और मुश्किल हो गए हैं।