जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का नया दांव; अफगान युद्ध के अनुभवी आतंकी उतारे, सेना की चुनौती बढ़ी!

भारतीय सेना ने अफगानिस्तान से जुड़े आतंकियों को किया बेअसर

हाल ही में, भारतीय सेना ने कई अफगानिस्तान से जुड़े आतंकियों को बेअसर किया है। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का आदिल भी शामिल था, जिसे 18 महीने तक फरार रहने के बाद मार गिराया गया। असद उर रहमान और फरमानुल्लाह जैसे दूसरे आतंकी भी हाल के ऑपरेशंस में ढेर हुए हैं। यह रुझान बताता है कि पाकिस्तानी संगठन अब स्थानीय लोगों को भर्ती करने के बजाय लड़ाई में माहिर युद्ध दिग्गजों को चुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आतंकवाद-विरोधी अभियान सभी के लिए और मुश्किल हो गए हैं।