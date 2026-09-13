ग्रेटर नोएडा में हमलावर उल्लू का आतंक, 6 घायल; वन विभाग बोला- हेलमेट पहनो

ज्यादातर उल्लू के हमले टावर 4 और 5 में रहने वाले लोगों पर हुए हैं। उल्लुओं को पेड़ों, स्ट्रीटलाइट्स और सोसाइटी के कई दूसरे हिस्सों में भी देखा गया है। सोसाइटी के ग्रुप चैट पर जब एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई डरावनी घटना बताई, तो और भी कई लोग सामने आए और उन्होंने भी ऐसी ही बातें कहीं।

वन विभाग और पक्षी विशेषज्ञों ने 12 सितंबर को घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच की। हालांकि, उन्हें अब तक सिर्फ एक ही उल्लू दिखा है। अधिकारियों का मानना है कि उल्लू शायद अपने घोंसलों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने निवासियों को सलाह दी है कि वे हेलमेट पहनें और सोसाइटी में रोशनी की व्यवस्था को और बेहतर करें। वन विभाग अब इस इलाके पर नजर रख रहा है ताकि उल्लुओं को बचाने के लिए कोई योजना बनाई जा सके।