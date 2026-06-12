दिल्ली में 8 डिग्री तक गिरा तापमान, जानें पाकिस्तान से आए इस 'तूफान' का असर

पाकिस्तान के ऊपर बना चक्रवाती सिस्टम लाया तूफान

एयनागर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जहां 12.4 मिलीमीटर पानी बरसा। सफदरजंग और लोधी रोड जैसे इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 93 पर बना रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह ठंडक पाकिस्तान के मध्य में बने एक चक्रवाती सिस्टम की वजह से आई है। और अभी यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गरज-चमक के साथ बारिश, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और एक और दौर की बौछारें आने की उम्मीद है।