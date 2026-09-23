AIMPLB के 'सेव शरीयत' अभियान पर सवाल, बुद्धिजीवी बोले- गलत सोच

90 से ज्यादा जाने-माने नागरिकों, जिनमें कई एक्टर और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नए 'सेव इंडिया, सेव शरीयत' अभियान पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि यह अभियान 'गलत सोच' पर आधारित है और इससे समाज में तनाव बढ़ सकता है।

इन नागरिकों ने इसके बजाय समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की मांग की है, जो लैंगिक समानता और मानवाधिकारों को सबसे ऊपर रखती है।