मूनक में शादी का खाना खाने से 80 से अधिक लोग हुए बीमार, 62 अस्पताल में भर्ती
संगरूर के मूनक में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 80 से ज्यादा मेहमान बीमार पड़ गए। पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत के साथ लोग अस्पताल पहुंचने लगे। कई लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन बुधवार तक 62 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं।
मूनक में खाने के नमूने लिए गए
कुछ मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें संगरूर और पटियाला के बड़े अस्पतालों में भेज दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने गडबडी का कारण पता लगाने के लिए घटनास्थल और एक स्थानीय दुकान से खाने के नमूने इकट्ठे किए हैं। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की और अधिकारियों को मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि संदूषण का स्रोत पता चलते ही वे कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोग अस्पताल की व्यवस्था से नाराज हैं और उन विक्रेताओं पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।