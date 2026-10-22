आंध्र प्रदेश में उत्सव बना खूनी अखाड़ा, देवरगुट्टू में डंडों की जंग में 60 से ज्यादा लहूलुहान

इस आयोजन के लिए करीब 1,000 जवान तैनात किए गए थे, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी और कई चेकपोस्ट भी बनाए गए थे, इसके बावजूद हालात काबू से बाहर हो गए।

कार्यक्रम से पहले पुलिस ने सैकड़ों लाठियां और कुछ अवैध शराब जब्त कर ली थी, ताकि शांति बनी रहे। इस साल की लड़ाई में लाठियों के अलावा पत्थर और जलती हुई मशालें भी इस्तेमाल होते दिखे, जिससे सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अब पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि हिंसा या हमले की किसी भी घटना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।