आंध्र प्रदेश में उत्सव बना खूनी अखाड़ा, देवरगुट्टू में डंडों की जंग में 60 से ज्यादा लहूलुहान
आंध्र प्रदेश के देवरगुट्टू में बन्नी उत्सवम के दौरान हुई पारंपरिक डंडों की लड़ाई में 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दशहरा समारोहों का हिस्सा यह रस्म, किसी पौराणिक जीत के सम्मान में मनाई जाती है, लेकिन इस बार इसका अंजाम काफी गंभीर रहा।
लगभग 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें फौरन अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने जब्त की थीं सैकड़ों लाठियां, फिर भी हिंसा भड़की
इस आयोजन के लिए करीब 1,000 जवान तैनात किए गए थे, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी और कई चेकपोस्ट भी बनाए गए थे, इसके बावजूद हालात काबू से बाहर हो गए।
कार्यक्रम से पहले पुलिस ने सैकड़ों लाठियां और कुछ अवैध शराब जब्त कर ली थी, ताकि शांति बनी रहे। इस साल की लड़ाई में लाठियों के अलावा पत्थर और जलती हुई मशालें भी इस्तेमाल होते दिखे, जिससे सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अब पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि हिंसा या हमले की किसी भी घटना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।