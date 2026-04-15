देश में LPG बुकिंग से जुड़ा बड़ा घोटाला: 10 दिन में 5000 नकली बुकिंग, 'घोस्ट डिलीवरी' से ग्राहक परेशान

धोखेबाज नकली वेबसाइट और 'म्यूल अकाउंट्स' का इस्तेमाल करते हैं

धोखेबाज दिखने में असली जैसी वेबसाइटें और सोशल मीडिया पेज बना रहे हैं। वे वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर 'स्टॉक सीमित है, जल्दी बुक करें' जैसे अर्जेंट मैसेज भेजकर लोगों पर जल्दबाजी में पेमेंट करने का दबाव डालते हैं। वे अक्सर कस्टमर केयर का कर्मचारी बनकर फोन करते हैं और UPI या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे मांगते हैं। यह पैसा कई 'म्यूल अकाउंट्स' के जरिए ट्रांसफर किया जाता है, जिससे अपराधियों का पता लगाना और ठगे गए पैसे वापस पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब मजबूत डिजिटल सुरक्षा के साथ-साथ इन घोटालों के प्रति लोगों में ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है।