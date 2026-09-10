BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 450 से अधिक CCTV से हर हरकत पर पैनी नजर

BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 450 से अधिक CCTV से हर हरकत पर पैनी नजर
दिल्ली 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की सुरक्षा मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में VVIP मार्गों पर 450 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि VVIP मेहमानों को कोई परेशानी न हो। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से VVIP के इस्तेमाल होने वाले रास्तों की लाइव फुटेज पर चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।
तुगलक रोड कंट्रोल रूम से होता है खतरों का पता
कंट्रोल रूम की टीम लाइव फुटेज पर बारीकी से नजर रखती है। वे तुरंत किसी भी संदिग्ध चीज़ को पहचान लेते हैं, चाहे वह कोई गाड़ी हो या कोई और वस्तु। अगर कुछ भी गलत दिखता है, तो वे बिना देर किए ग्राउंड टीमों को जानकारी देते हैं। कांस्टेबल हुकुम सिंह बताते हैं, "हम कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके की निगरानी करके फौरन कार्रवाई कर सकते हैं।" इस तरह शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता की जा रही है।