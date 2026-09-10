BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 450 से अधिक CCTV से हर हरकत पर पैनी नजर

कंट्रोल रूम की टीम लाइव फुटेज पर बारीकी से नजर रखती है। वे तुरंत किसी भी संदिग्ध चीज़ को पहचान लेते हैं, चाहे वह कोई गाड़ी हो या कोई और वस्तु। अगर कुछ भी गलत दिखता है, तो वे बिना देर किए ग्राउंड टीमों को जानकारी देते हैं। कांस्टेबल हुकुम सिंह बताते हैं, "हम कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके की निगरानी करके फौरन कार्रवाई कर सकते हैं।" इस तरह शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता की जा रही है।