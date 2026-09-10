बिहार में बाढ़ के कारण 43 लाख लोग प्रभावित, उफनती नदियों ने मचाया हाहाकार

इस साल सितंबर में सामान्य से 24 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने और भारी बारिश होने की आशंका जताई है। बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने सैकड़ों सामुदायिक रसोई और राहत शिविर लगाए हैं। यहां लोगों को खाना और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही नावों और आपदा राहत टीमों की मदद से बचाव अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोग, दोनों ही आगे के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।