बिहार में बाढ़ के कारण 43 लाख लोग प्रभावित, उफनती नदियों ने मचाया हाहाकार

बिहार में बाढ़ के कारण 43 लाख लोग प्रभावित, उफनती नदियों ने मचाया हाहाकार
बिहार में इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है। राज्य के 14 जिलों में 43 लाख से भी ज्यादा लोग बुरी तरह बाढ़ से घिर गए हैं। गंगा समेत कई बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार और नेपाल में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां और नाले पूरी तरह उफान पर हैं। पटना, भागलपुर, भोजपुर और सारण जैसे जिले इन हालात से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं।
बिहार में राहत शिविर और नाव से बचाव अभियान
इस साल सितंबर में सामान्य से 24 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने और भारी बारिश होने की आशंका जताई है। बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों की मदद के लिए प्रशासन ने सैकड़ों सामुदायिक रसोई और राहत शिविर लगाए हैं। यहां लोगों को खाना और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही नावों और आपदा राहत टीमों की मदद से बचाव अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय लोग, दोनों ही आगे के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।