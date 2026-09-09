लद्दाख ने रचा इतिहास, 8 महीने में 4 लाख पार पहुंची पर्यटकों की संख्या

सिर्फ अगस्त महीने की बात करें, तो पर्यटकों की संख्या में 65.38 फीसदी का बड़ा उछाल देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन और केंद्र सरकार के लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने के साथ-साथ लद्दाख की पर्यटन-हितैषी नीतियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। इस साल अब तक 33,346 विदेशी पर्यटक लद्दाख आ चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 32.95 फीसदी ज्यादा है।