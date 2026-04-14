नोएडा में 'QR कोड हिंसा'! 300 से अधिक गिरफ्तार, पुलिस को संगठित गिरोह का संदेह देश Apr 14, 2026

नोएडा में श्रमिकों के एक हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संगठित किया गया था, जिसमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्यूआर (QR) कोड का इस्तेमाल हुआ था। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि व्हाट्सएप और क्यूआर (QR) कोड के इस्तेमाल से पता चलता है कि इसके पीछे कोई संगठित और सुनियोजित गिरोह हो सकता है। पुलिस ने मामले में सात FIR दर्ज की हैं और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है।