मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप: 2,000 से ज्यादा लोगों ने CJI से लगाई ECI अभियान रोकने की गुहार

याचिकाकर्ताओं का यह समूह चाहता है कि मतदाता पंजीयन में जो कथित तौर पर गलत बदलाव हुए हैं और तकनीकी खामियां आई हैं, उनकी कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इन खामियों की वजह से कई मतदाताओं के नाम सूची से कट गए होंगे। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और ECI के सॉफ्टवेयर का किसी विशेषज्ञ से ऑडिट (जांच) कराई जाए। इससे स्थानीय अधिकारी अपने सिस्टम को फिर से ठीक से चला पाएंगे। शिक्षाविदों से लेकर पूर्व अधिकारियों तक इन सभी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष चुनाव कराने और लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।