तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से 20 से ज्यादा घायल, NDRF ने संभाला मोर्चा
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में स्थित सेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स में रविवार को एक गंभीर हादसा हो गया। यहां अमोनिया गैस का रिसाव होने के कारण 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम अपने सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ पहुंची और उन्होंने सबसे पहले पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला। टीम ने गैस रिसाव वाले हिस्से को तुरंत अलग किया और गैस के प्रभाव का आकलन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। स्थानीय अधिकारी भी NDRF टीम के साथ मिलकर आगे किसी भी तरह की परेशानी को रोकने में जुटे हैं।
तमिलनाडु में पहले भी हो चुका है अमोनिया गैस का रिसाव
तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले, जुलाई 2024 में थोथुकुडी जिले के पुदुर पांडियपुरम इलाके में स्थित एक प्राइवेट सीफूड प्रोसेसिंग प्लांट में भी अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। उस वक्त लगभग 29 महिला कामगारों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसी तरह, दिसंबर 2023 में चेन्नई के एक फर्टिलाइजर प्लांट में अमोनिया पाइपलाइन फटने की घटना हुई थी। उस हादसे में 50 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे थे और प्लांट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था।