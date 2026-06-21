तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से 20 से ज्यादा घायल, NDRF ने संभाला मोर्चा देश Jun 21, 2026

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में स्थित सेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स में रविवार को एक गंभीर हादसा हो गया। यहां अमोनिया गैस का रिसाव होने के कारण 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। टीम अपने सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ पहुंची और उन्होंने सबसे पहले पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला। टीम ने गैस रिसाव वाले हिस्से को तुरंत अलग किया और गैस के प्रभाव का आकलन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। स्थानीय अधिकारी भी NDRF टीम के साथ मिलकर आगे किसी भी तरह की परेशानी को रोकने में जुटे हैं।