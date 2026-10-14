छोटी-सी कंपनी में IT सपोर्ट पद के लिए 16,000 आवेदन, सीनियर भी दौड़ में शामिल

इतने सारे आवेदन आने की वजह से, खासकर जब अनुभवी लोग भी आवेदन कर रहे हों, तो अपनी अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह उन लोगों के लिए और भी बड़ी चुनौती है जो नौकरी की दुनिया में नए हैं या अभी-अभी शुरुआत कर रहे हैं।

एक रेडिट यूजर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "जो लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ हजारों दूसरे आवेदकों से ही नहीं लड़ना पड़ रहा, बल्कि कई सालों के अनुभव वाले लोगों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है, जबकि इन पदों के लिए अनुभव की ज्यादा जरूरत बताई ही नहीं जाती।"

उन्होंने यह भी कहा कि अगर छात्र स्कूल के दिनों में ही नेटवर्किंग नहीं करते हैं, तो उन्हें बाद में नौकरी ढुंढने में बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा, चूंकि कुछ आवेदक विदेश से भी हो सकते हैं और कंपनी वीजा स्पॉन्सरशिप नहीं देती है, ऐसे में आजकल सिर्फ डिग्रियां या सर्टिफिकेशन ही काफी नहीं हैं, अलग दिखने के लिए कुछ और भी करना पड़ता है।