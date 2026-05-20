केदारनाथ में 10,000 तीर्थयात्री फंसे: भूस्खलन से दबे रास्ते, SDRF ने खोला रास्ता
उत्तराखंड में भारी बारिश हुई, जिसके चलते 19 मई की रात को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़े भूस्खलन हो गए। खासकर मुनकटिया के पास मुख्य रास्ते मलबे से पूरी तरह बंद हो गए थे, जिससे 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री वहीं फंस गए। अचानक हुई इस रुकावट ने पूरी आवाजाही रोक दी और अब उन रास्तों से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया था।
SDRF, पुलिस और NDRF की त्वरित कार्रवाई
सब-इंस्पेक्टर आशीष डिमरी की अगुवाई में SDRF की टीमें पुलिस और NDRF के साथ मिलकर फौरन बचाव कार्य में जुट गईं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा वीडियो कॉल के जरिए लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे। उन्होंने सभी को सुरक्षा का ध्यान रखने और मरम्मत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। रात भर भारी मशीनों से काम चला, जिसके बाद आधे घंटे के अंदर पैदल चलने वालों के लिए रास्ता साफ हो गया। फंसे हुए तीर्थयात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें और ऐसी अफवाहें न फैलाएं, जिनसे घबराहट फैल सकती है।