बेलगावी में 'जेल भरो' आंदोलन: 100 से ज्यादा गन्ना किसान गिरफ्तार

गन्ना किसान लंबे समय से गन्ने के बेहतर दाम की मांग कर रहे हैं। फैक्ट्रियों ने गन्ने के लिए 3,600 रुपये प्रति टन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया।

किसानों का कहना है कि उनके नेताओं ने 'कम दाम पर समझौता कर लिया' था, इसलिए वे ज्यादा दाम की मांग पर अड़े हुए हैं।

सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से कर्नाटक के कई हिस्सों में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे चाहते हैं कि फैक्ट्रियां तुरंत गन्ने की कटाई और परिवहन का काम शुरू करें।