बेलगावी में 'जेल भरो' आंदोलन: 100 से ज्यादा गन्ना किसान गिरफ्तार
गुरुवार को कर्नाटक के बेलगावी में 'जेल भरो' प्रदर्शन कर रहे 100 से ज्यादा गन्ना किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, किसानों ने पुणे-बेंगलुरु हाईवे और हिंडलगा जेल के पास विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इसे देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और भीड़ के साथ-साथ कई किसान नेताओं को भी हिरासत में ले लिया।
कर्नाटक के किसानों ने 3,600 रुपये का प्रस्ताव ठुकराया
गन्ना किसान लंबे समय से गन्ने के बेहतर दाम की मांग कर रहे हैं। फैक्ट्रियों ने गन्ने के लिए 3,600 रुपये प्रति टन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया।
किसानों का कहना है कि उनके नेताओं ने 'कम दाम पर समझौता कर लिया' था, इसलिए वे ज्यादा दाम की मांग पर अड़े हुए हैं।
सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से कर्नाटक के कई हिस्सों में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे चाहते हैं कि फैक्ट्रियां तुरंत गन्ने की कटाई और परिवहन का काम शुरू करें।