एक लाख स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, ताजा रिपोर्ट ने खोली शिक्षा व्यवस्था की पोल

भले ही पूरे देश का छात्र-शिक्षक अनुपात कागजों पर ठीक दिखे, लेकिन कुछ राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी है। मिसाल के तौर पर, केरल में 67 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, जबकि दिल्ली में यह संख्या केवल 7 है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि शिक्षकों के रिटायर होने और छात्रों की संख्या में उतार-चढ़ाव इस समस्या की मुख्य वजहें हैं।

मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से करें और भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए तकनीक का उपयोग करें। इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।