दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 भारत के, इस जगह का AQI सबसे ज्यादा
देश
AQI.in की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 49 देश के ही हैं।
इस सूची में राजस्थान का श्रीगंगानगर 821 के चौंकाने वाले AQI के साथ सबसे ऊपर है। वहीं, दिल्ली, जो अक्सर प्रदूषण के चलते सुर्खियों में रहती है, काफी पीछे 24वें नंबर पर है।
इस सूची में भारत के बाहर सिर्फ पाकिस्तान का लाहौर शहर ही शामिल है, जो 14वें स्थान पर है।
उत्तर भारत के शहरों में खतरनाक AQI दर्ज
सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहर हवा की खराब क्वालिटी से जूझ रहे हैं।
बठिंडा और सिरसा जैसे शहरों में AQI सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा (क्रमशः 629 और 544) दर्ज किया गया है। हिसार, फरीदकोट, लुधियाना और जौनपुर जैसे इलाकों में भी हवा जहरीली बनी हुई है।
सर्दियों के बढ़ने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हवा को साफ करने के लिए तुरंत बड़े कदम उठाने की जरूरत है।