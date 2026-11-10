दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 भारत के, इस जगह का AQI सबसे ज्यादा

सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहर हवा की खराब क्वालिटी से जूझ रहे हैं।

बठिंडा और सिरसा जैसे शहरों में AQI सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा (क्रमशः 629 और 544) दर्ज किया गया है। हिसार, फरीदकोट, लुधियाना और जौनपुर जैसे इलाकों में भी हवा जहरीली बनी हुई है।

सर्दियों के बढ़ने से हालात और बिगड़ने की आशंका है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि हवा को साफ करने के लिए तुरंत बड़े कदम उठाने की जरूरत है।