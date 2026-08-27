दिल्ली में डेंगू का 'डेटा संकट': 208 मरीज लापता, मुश्किल हुआ नियंत्रण

बाकी बचे मामलों में से 90 ऐसे थे जो दिल्ली के बाहर के थे। इस तरह दिल्ली के सिर्फ 272 मामलों की ही स्थानीय होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार ने एजेंसियों को मच्छर नियंत्रण और जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अधूरी जानकारी की वजह से काम में लगातार रुकावटें आ रही हैं।

इस बीच, उत्तरी दिल्ली के निवासियों का कहना है कि केवल फॉगिंग करना काफी नहीं है और उनके इलाकों में जलभराव की समस्या अभी भी बनी हुई है। ऐसे में असली हॉटस्पॉट का पता लगाना और उन पर काम करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है।