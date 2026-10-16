रिटायरमेंट से 4 साल पहले ही होगी आपकी सैलरी-पेंशन की जांच, सरकार का बड़ा ऐलान

हमारे देश में लगभग 36.5 लाख सिविलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और इतनी ही संख्या में पेंशनभोगी भी हैं। ऐसे में, अगर छोटी सी भी गलती होती है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है और वित्तीय नुकसान भी काफी बढ़ सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, पेंशन और रिटायरमेंट के अन्य फायदों पर देश का कुल 3.46 लाख रुपये का खर्च आया था, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए था। अब मंत्रालयों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे इन जांचों पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी समस्या को तुरंत ठीक किया जा सके।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पे फिक्सेशन के आदेश प्रमाणित होने के बाद भी कोई गलती या ज्यादा भुगतान पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित पे एंड अकाउंट्स ऑफिस और/या चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस नए नियम से सभी विभागों में ज्यादा सटीकता और जवाबदेही लाने की कोशिश की जा रही है।